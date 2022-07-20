Рыльский район Курской области попал под артобстрел Губернатор Старовойт: Рыльский район Курской области обстреляли со стороны Украины

Фото: Министерство обороны Украины

Приграничные территории Рыльского района Курской области обстреляны со стороны Украины, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале. По его словам, огонь ведется из артиллерийских орудий. Удары зафиксированы на пограничном пункте пропуска Купец, также в деревне Городище повреждены линии электропередач.

Под огнем противника пограничный пункт пропуска Крупец. В деревне Городище повреждения линии электропередач, здесь нет света. Обстрел продолжается, подробности сообщу позже, — написал Старовойт.

16 июля Старовойт сообщил, что поселок Теткино в Глушковском районе обстреляли из минометов, выпустив более 20 мин. Несколько домов получили незначительные повреждения. Глава региона пообещал оказать необходимую помощь их владельцам.

Сутками ранее, 15 июля, было обстреляно село Дроновка в Глушковском районе. Зафиксированы повреждения зданий школы, медпункта, дома культуры, сельсовета и магазина. Пострадавших не было.