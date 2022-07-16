Губернатор Курской области Роман Старовойт раскрыл подробности утреннего обстрела ВСУ приграничного посёлка Тёткино в Глушковском районе. Населённый пункт обстреляли из миномётов, выпустив более 20 мин, сообщил он в Telegram-канале.
Больше 20 прилётов зафиксировано сегодня во время утреннего миномётного обстрела посёлка Тёткино. К счастью, среди жителей пострадавших нет, — подчеркнул он.
Старовойт добавил, что несколько домов получили незначительные повреждения. Глава региона пообещал оказать необходимую помощь их владельцам.
15 июля Старовойт сообщал об обстреле села Дроновка в Глушковском районе. По его словам, зафиксированы повреждения зданий школы, медпункта, Дома культуры, сельсовета и магазина. Пострадавших не было.