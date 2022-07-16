Курский губернатор заявил, что ВСУ выпустили более 20 мин по Тёткино Курский губернатор Старовойт: ВСУ выпустили более 20 мин при обстреле Тёткино

Фото: Министерство обороны Украины

Военнослужащий ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт раскрыл подробности утреннего обстрела ВСУ приграничного посёлка Тёткино в Глушковском районе. Населённый пункт обстреляли из миномётов, выпустив более 20 мин, сообщил он в Telegram-канале.

Больше 20 прилётов зафиксировано сегодня во время утреннего миномётного обстрела посёлка Тёткино. К счастью, среди жителей пострадавших нет, — подчеркнул он.

Старовойт добавил, что несколько домов получили незначительные повреждения. Глава региона пообещал оказать необходимую помощь их владельцам.

15 июля Старовойт сообщал об обстреле села Дроновка в Глушковском районе. По его словам, зафиксированы повреждения зданий школы, медпункта, Дома культуры, сельсовета и магазина. Пострадавших не было.