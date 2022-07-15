Курское село Дроновка попало под минометный обстрел со стороны ВСУ

Фото: vk.com/gubernator46

Село Дроновка в Курской области попало под минометный обстрел со стороны Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. Он добавил, что зафиксированы повреждения зданий школы, медпункта, дома культуры, сельсовета, магазина, пострадавших нет.

Сегодня под минометный обстрел со стороны Украины в очередной раз попало приграничное село Дроновка в Глушковском районе. Предварительно насчитали больше 25 прилетов. К счастью, пострадавших нет! Но противник нанес повреждения жилым домам: во многих разбиты стекла, в некоторых пострадала кровля, нанесен другой ущерб, — написал он.

По словам губернатора, из-за повреждений линий электропередач в селе нет света. Подчеркивается, что в самое ближайшее время специалисты приступят к работе по восстановлению электроснабжения. Он добавил, что урон частным домовладениям оценят и пострадавшим помогут.

Ранее в Курской области дрон сбросил бомбу на частный дом в деревне Поповка, которая находится рядом с украинской границей. Пострадавшим оказался старший следователь МВД, 32-летний Алексей Гончаров. Он отказался от госпитализации.