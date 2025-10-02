Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 16:39

Россиянка поила на камеру свою маленькую дочь коньяком

Полиция Краснодара ищет поившую дочь коньяком женщину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция Краснодарского края начала проверку после видео в соцсетях, в котором мать дает выпить алкоголь своему маленькому ребенку, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Шокирующие кадры появились в Telegram-канале «ЧП Краснодара и края». На них женщина заставляет двухлетнюю девочку сделать глоток из рюмки, а затем демонстрирует бутылку коньяка.

Выявлена публикация, в которой запечатлено, как женщина дает выпить якобы алкоголь своему ребенку. По данному факту в УМВД России по городу Краснодару материал зарегистрирован, инициировано проведение проверки, — сказано в сообщении.

Ранее в городе Апшеронске Краснодарского края 11-летний мальчик просидел всю ночь в яме. Ребенку диагностировали шоковое состояние и переохлаждение, его доставили в больницу. Мать ребенка всю ночь искала его, в итоге мальчика обнаружили рабочие на следующее утро.

До этого появилась информация, что россиянка Нина Кутина, прожившая восемь лет в Индии, вернулась в Россию вместе с дочерьми четырех и шести лет. Женщина какое-то время жила с детьми в пещере на холмах Раматирхта в штате Карнатака, и не так давно власти Индии нашли их после оползня.

дети
происшествия
полиция
Краснодар
