Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 11:35

Россиянин получил инвалидность на СВО и выживал на 12 тысяч рублей в месяц

В Барнауле ветеран СВО был вынужден выживать на 12 тысяч рублей в месяц

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ветеран СВО был вынужден выживать в Барнауле на 12 тысяч рублей в месяц, сообщает издание «Домовой совет». Мужчина вернулся со специальной военной операции инвалидом первой группы, получив увечье на боевом задании.

Бойцу назначили пенсию чуть более 20 тысяч рублей. Но военнослужащему пришлось выплачивать взятые до ухода на спецоперацию кредиты. Из-за просрочки платежей пристав-исполнитель наложил на его пенсию арест. В итоге остаток составил около 12 тысяч рублей.

Местные общественники пришли на помощь. Они утверждают, что ветерану должны были списать долги. Наложившего арест пристава вскоре уволили, а удержания средств с пенсии бойца прекратились.

Ранее стало известно, что в России по предложению Генпрокуратуры разработает единый базовый стандарт поддержки участников СВО и членов их семей. В Генпрокуратуре объяснили инициативу необходимостью борьбы с формализмом и бюрократией при рассмотрении обращений от бойцов и их близких. В ведомстве добавили, что, несмотря на поручения президента, во многих регионах не разработаны механизмы поддержки защитников отечества. Поэтому Генпрокуратура проинформировала высшие должностные лица 20 регионов России о необходимости дополнительных выплат за ранения.

участники СВО
ветераны
инвалиды
инвалидность
Барнаул
Алтайский край
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
«Праздновать нечего»: Вассерман о «своем» Дне холостяка
Пасынку Намина продлили срок ареста
В ООН высказались о судьбе арестованной Кишиневом Гуцул
Упавшая на рельсы петербургского метро коляска попала на видео
«Чудовищная история»: Захарова осудила Киев за решение по обмену пленными
Колумбия захотела запретить наемничество
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом
Общество

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.