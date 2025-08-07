Россиянин получил инвалидность на СВО и выживал на 12 тысяч рублей в месяц

Ветеран СВО был вынужден выживать в Барнауле на 12 тысяч рублей в месяц, сообщает издание «Домовой совет». Мужчина вернулся со специальной военной операции инвалидом первой группы, получив увечье на боевом задании.

Бойцу назначили пенсию чуть более 20 тысяч рублей. Но военнослужащему пришлось выплачивать взятые до ухода на спецоперацию кредиты. Из-за просрочки платежей пристав-исполнитель наложил на его пенсию арест. В итоге остаток составил около 12 тысяч рублей.

Местные общественники пришли на помощь. Они утверждают, что ветерану должны были списать долги. Наложившего арест пристава вскоре уволили, а удержания средств с пенсии бойца прекратились.

Ранее стало известно, что в России по предложению Генпрокуратуры разработает единый базовый стандарт поддержки участников СВО и членов их семей. В Генпрокуратуре объяснили инициативу необходимостью борьбы с формализмом и бюрократией при рассмотрении обращений от бойцов и их близких. В ведомстве добавили, что, несмотря на поручения президента, во многих регионах не разработаны механизмы поддержки защитников отечества. Поэтому Генпрокуратура проинформировала высшие должностные лица 20 регионов России о необходимости дополнительных выплат за ранения.