В Курской области запретили поднимать в воздух беспилотники Власти Курской области ввели запрет на использование беспилотников

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В Курской области введен запрет на использование беспилотников, сообщил глава региона Роман Старовойт. Он подчеркнул, что ранее власти обходились только рекомендациями не запускать в воздух дроны, однако после постоянных провокаций с приграничной территории было принято решение о запрете, сообщает РБК. Запрет будет действовать до момента снятия среднего уровня реагирования.

Ранее мы рекомендовали курянам не использовать беспилотники в бытовых целях, однако из-за непрекращающихся провокаций с сопредельной территории на последнем заседании оперативного штаба принято решение о запрете на использование беспилотников, — заявил Старовойт.

18 мая Telegram-канал SHOT сообщил, что украинский дрон-камикадзе попытался атаковать вышку сотовой связи в селе Внезапном Кореневского района Курской области. По информации канала, беспилотник посадили пограничные службы, благодаря чему операция противника была провалена. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 3 мая 2023 года в столице введен запрет на полеты беспилотников в черте города. По его словам, меры были приняты для предотвращения несогласованных полетов БПЛА. Он подчеркнул, что в последние дни правоохранительные органы Москвы столкнулись с трудностями в работе из-за дронов.