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03 августа 2025 в 16:25

Россиянам пришли счета за коммунальные услуги на 80 тысяч рублей

Жителям Балашихи пришли счета за ЖКХ на 80 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Балашихи пожаловались на огромные суммы в коммунальных платежах, у некоторых они достигают 80 тысяч рублей, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Речь идет о жильцах жилого комплекса «Новоград Павлино». В Министерстве по жилищному надзору области ситуацию объяснили ошибкой при перерасчете.

Нам снова насчитали долг в размере 33 тысяч. И так у многих соседей, у некоторых платежи за месяц достигают 80 тысяч, — сообщил один из жильцов.

По информации Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, проверка показала, что в доме расположен общий счетчик на отопление и не во всех квартирах стоят индивидуальные счетчики. В связи с этим ведомство потребовало пересчитать суммы.

Ранее департамент по тарифам Новосибирской области снизил тарифы на водоснабжение, водоотведение (на 4,09%) и тепло (от 3,22% до 13,34%) после получения предписания ФАС. По информации Федеральной антимонопольной службы, регулятор заложил в ставки необоснованные расходы.

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