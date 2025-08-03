Россиянам пришли счета за коммунальные услуги на 80 тысяч рублей Жителям Балашихи пришли счета за ЖКХ на 80 тысяч рублей

Жители Балашихи пожаловались на огромные суммы в коммунальных платежах, у некоторых они достигают 80 тысяч рублей, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Речь идет о жильцах жилого комплекса «Новоград Павлино». В Министерстве по жилищному надзору области ситуацию объяснили ошибкой при перерасчете.

Нам снова насчитали долг в размере 33 тысяч. И так у многих соседей, у некоторых платежи за месяц достигают 80 тысяч, — сообщил один из жильцов.

По информации Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, проверка показала, что в доме расположен общий счетчик на отопление и не во всех квартирах стоят индивидуальные счетчики. В связи с этим ведомство потребовало пересчитать суммы.

Ранее департамент по тарифам Новосибирской области снизил тарифы на водоснабжение, водоотведение (на 4,09%) и тепло (от 3,22% до 13,34%) после получения предписания ФАС. По информации Федеральной антимонопольной службы, регулятор заложил в ставки необоснованные расходы.