Россиянин получил срок за подготовку теракта в Калининграде Суд приговорил мужчину к девяти годам колонии за подготовку теракта в Калининграде

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Задержанного за подготовку теракта на День Победы в Калининградской области Вячеслава Попова приговорили к девяти годам лишения свободы, сообщила ТАСС адвокат Мария Бонцлер. Его признали виновным в подготовке теракта, изготовление взрывного устройства и хранение взрывного устройства.

Сегодня был приговор - 9 лет строгого режима, из них 3 первых года тюрьмы. За подготовку террористического акта, изготовление взрывного устройства и хранение взрывного устройства, — сообщила адвокат.

Бонцлер также отметила, что подсудимый признал вину. По ее словам, планируется обжалование строгости приговора.

Ранее в Кировске Ленинградской области задержали 16-летнего ученика петербургской гимназии по подозрению в попытке поджечь военкомат. Злоумышленник бросил в здание бутылку с горючей смесью, после чего сбежал. Охранник учреждения нажал тревожную кнопку и вызвал полицию.

Ранее российский суд впервые вынес приговор по статье «Теракт» за поджог военкомата в Нижневартовске. Обвиняемый из Югры Владислав Борисенко получил 12 лет колонии строгого режима. Первые три года мужчина проведет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима. О мере пресечения для второго обвиняемого Василия Гаврилишина не сообщалось.