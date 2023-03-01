Гимназист пытался сжечь военкомат в Ленинградской области

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В Кировске Ленинградской области задержали 16-летнего ученика петербургской гимназии по подозрению в попытке поджечь военкомат, сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Подростку может грозить уголовное дело.

Инцидент произошел накануне вечером. Около 22:00 в военкомате на Набережной улице злоумышленник бросил в здание бутылку с горючей смесью, после чего сбежал. Охранник учреждения нажал тревожную кнопку и вызвал полицию.

По сигналу «тревога» на место происшествия прибыли наряды вневедомственной охраны Росгвардии и ГИБДД. По приметам на остановке общественного транспорта правоохранители задержали 16-летного подростка, который ранее бросил в здание бутылку с горючей смесью — та разбилась, но возгорания не произошло, — сообщили в пресс-службе.

Как сообщает издание 47news, во время задержания молодой человек держал в руках канистру с соляркой.

Известно, что гимназист живет в Санкт-Петербурге, где родители снимают ему квартиру. После случившегося подростку грозит наказание по статье о хулиганстве.

Ранее в Санкт-Петербурге студент ворвался в здание военкомата и оставил на стенах антивоенные надписи. По информации СМИ, его задержали, молодому человеку грозит уголовное наказание по двум статьям о хулиганстве и дискредитации ВС РФ.