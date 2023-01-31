Поджигателя военкомата отправили в колонию на рекордный срок Суд вынес первый приговор по статье «Теракт» за поджог военкомата

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский суд впервые вынес приговор по статье «Теракт» за поджог военкомата в Нижневартовске, сообщает ТАСС. Обвиняемый из Югры Владислав Борисенко получил 12 лет колонии строгого режима. Первые три года мужчина проведет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.

Путем полного сложения наказаний назначить <…> окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере шести тысяч рублей, — сказал судья.

Он уточнил, что ранее в отношении Борисенко было возбуждено также дело о краже.

О мере пресечения для второго обвиняемого Василия Гаврилишена на данный момент неизвестно.

Попытка поджога военкомата в Нижневартовске произошла в мае 2022 года. В СМИ и Telegram-каналах публиковались соответствующие видеозаписи. Площадь пожара составила 1 кв. м, никто не пострадал. По подозрению в совершении преступления были задержаны Владислав Борисенко и Василий Гаврилишен.

Изначально обвиняемым вменялось умышленное уничтожение или повреждение имущества и хулиганство.