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04 августа 2025 в 18:37

Российскому алкогиганту предложили перейти на торговлю хлебом

Филимонов: «Красному & Белому» стоит торговать продуктами в Вологодской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале предложил сети «Красное & Белое» переориентироваться на продажу хлеба и продуктов питания. Такое заявление последовало после досрочного прекращения действия лицензии на реализацию алкоголя в регионе.

Пусть продают хлеб и продукты питания. И желательно вывеску поменять (ребрендинг). Потому что алкоголем торговать в Вологодской области они не могут. Лицензии нет, — написал глава региона.

С 1 марта в Вологодской области действуют жесткие ограничения на розничную торговлю алкоголем — только с 12:00 до 14:00 в будни и с 08:00 до 23:00 в выходные. Исключение сделано лишь для ресторанов, которые могут продавать спиртное без временных ограничений.

Ранее Филимонов сообщил, что в Вологодской области завершилась деятельность сети «Красное & Белое». По его словам, лицензия юридического лица «Альфа-М», осуществлявшего деятельность под этим брендом, была досрочно прекращена с 1 августа текущего года. Филимонов отметил, что региональные власти окажут содействие бывшим сотрудникам сети в трудоустройстве.

Однако сама сеть опровергла заявление губернатора Вологодской области об уходе из региона. В пресс-службе компании не стали давать подробных пояснений, лишь отметив, что она не уходит из области.

Россия
Вологодская область
Георгий Филимонов
алкоголь
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