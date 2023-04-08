Российский военный принял буддизм и отказался возвращаться в зону СВО

Фото: Matt Hunt/Global Look Press

Российский военнослужащий отказался возвращаться в зону спецоперации на Украине после отпуска из-за того, что принял буддизм, сообщает Telegram-канал «Владивосток № 1». За неисполнение приказа Заозерский гарнизонный военный суд приговорил его к двум годам и пяти месяцам колонии-поселения.

Речь идет об уроженце Приморья старшем лейтенанте Дмитрии В. На Украину он отправился в феврале прошлого года и находился там в течение пяти месяцев. В июле офицер получил отпуск, в ходе которого побывал в Бурятии, где и принял буддизм. По данным канала, руководствуясь новыми убеждениями, он отказался вновь ехать на Украину.

Гособвинение просило приговорить офицера к максимальному наказанию, предусмотренному ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа), — трем годам колонии-поселения. Однако суд несколько смягчил наказание. Защита Васильца намерена обжаловать приговор, передает Telegram-канал «Военный омбудсмен».

Впервые уголовное дело о неисполнении приказа начальника в период военного положения было возбуждено осенью прошлого года. Его фигурантом стал военнослужащий-контрактник, отказавшийся участвовать в боевых действиях на Украине.

В декабре 2022 года по той же статье был осужден житель Петропавловска-Камчатского. Суд приговорил его к одному году и восьми месяцам колонии за отказ ехать в зону СВО.