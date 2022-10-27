СКР впервые возбудил уголовное дело о неисполнении приказа в военное время Чиков сообщил о возбуждении в России первого уголовного дела о неисполнении приказа в военное время

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России возбуждено первое уголовное дело о неисполнении приказа начальника в период военного положения, сообщил в Telegram-канале адвокат Павел Чиков. По словам правозащитника, его фигурантом стал контрактник, который отказался участвовать в боевых действиях. Он пояснил, что дело завели по части 2.1 статьи 332 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы сроком от двух до трех лет.

Военно-следственный отдел СКР одного из регионов возбудил уголовное дело в отношении военнослужащего-контрактника по части 2.1 статьи 332 УК РФ. Следствием установлено, что обвиняемый, будучи контрактником, «не исполнил отданный в установленном порядке приказ об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях, тем самым, отказался от участия в боевых действиях», — написал Чиков.

Он напомнил, что состав преступления был введен в уголовный кодекс военными поправками от 24 сентября текущего года.

Ранее Чиков заявил, что в России впервые прекратили дело по статье о дискредитации ВС России. По его данным, руководитель Нижегородского управления СКР прекратил уголовное преследование местного жителя, разместившего в Сети ссылку на видеоролик о событиях в Буче в апреле этого года. Защите удалось доказать отсутствие у обвиняемого умысла на публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.