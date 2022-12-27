На Камчатке посадили военного, отказавшегося участвовать в СВО Суд на Камчатке приговорил военного к 20 месяцам лишения свободы за отказ участвовать в СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Петропавловске-Камчатском приговорил местного жителя к одному году и восьми месяцам колонии за отказ участвовать в военной операции на Украине, сообщает «Кам 24» со ссылкой на источник в суде. Как уточняют авторы портала, его осудили по ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа начальника в период военного положения/отказ от участия в боевых действиях), несмотря на то, что в России официально не было объявлено военное положение. Кроме этого, в законе говорится, что минимальный срок наказания — два года лишения свободы.

6 октября военнослужащий, находясь в военно-следственном отделе СК РФ по гарнизону Петропавловск-Камчатский, в нарушение устава внутренней службы в ВС РФ, а также дисциплинарного права ВС РФ, осознавая объявленную в РФ мобилизацию, не желая участвовать в военных действиях, отказался от участия в военных действиях, то есть от убытия в соответствии с приказом командира воинской части в зону СВО, — рассказали в суде.

Отмечается, что военнослужащий подал апелляцию в Тихоокеанский флотский суд.

В октябре в России было возбуждено первое уголовное дело о неисполнении приказа начальника в период военного положения. По словам правозащитника Павла Чикова, его фигурантом стал контрактник, который отказался участвовать в боевых действиях. Он напомнил, что состав преступления был введен в уголовный кодекс военными поправками от 24 сентября текущего года.