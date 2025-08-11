Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Российские войска отразили атаки ВСУ в трех регионах

Минобороны: силы ПВО сбили 20 беспилотников над тремя регионами и Черным морем

Фото: МО РФ

Российские силы ПВО перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников над Калужской и Брянской областями, Подмосковьем и над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. Атаки были отражены в период с 7:20 до 13:00.

С 07.20 до 13.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Калужской и Брянской областей, Московского региона и над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило об отражении масштабной атаки украинских беспилотников в ночь на 11 августа. Системы ПВО сбили 32 БПЛА над 10 регионами страны, включая Белгородскую, Брянскую и Калужскую области, а также Крым. Наибольшее количество дронов — семь — уничтожили над Белгородской областью.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов отмечал, что ВСУ усиливают атаки на глубинные регионы России, чтобы спровоцировать Москву на ответный удар, который приведет к срыву переговоров между главой Белого дома Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, Украина стремится представить Россию как агрессора, не готового к диалогу.

