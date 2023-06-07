Российская группировка «Центр» нанесла удар по позициям трех бригад ВСУ

Фото: МО РФ

Воздушные и артиллерийские силы группировки войск «Центр» осуществили налет на позиции трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука. По его словам, целью атак стали позиции 81-й воздушно-десантной бригады, а также 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск.

На Краснолиманском и Сватовском направлениях ракетными ударами армейской авиации и огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение по позициям 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск, — сказал Савчук.

В областях Невского и Червоной Дибровы воздушно-космические силы (ВКС) нанесли ракетно-бомбовые удары по арсеналу, временным лагерям, а также военной технике противника.

Ночью Воздушно-космические силы России нанесли удар по одному из центров принятия решений ВСУ, заявило Минобороны РФ. Все цели удара были достигнуты, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что населенный пункт Берховка в пригороде Артемовска полностью находится под контролем российских сил. В ведомстве подчеркнули, что бойцы ВСУ пытались войти в село, однако их атака была успешно отражена. Ранее об оставлении Берховки российскими силами сообщали анонимные Telegram-каналы.