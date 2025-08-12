Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 15:43

Российская гостиница отказалась заселять бойца СВО

Администратор гостиницы в Липецке отказал в заселении бойцу СВО с супругой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гостиница в Липецке отказалась заселять участника специальной военной операции с женой по удостоверению офицера, сообщает портал «Новости Липецка». Против заселения был администратор отеля, не пожелавший принимать вместо паспорта документ военнослужащего, несмотря на действующее законодательство.

Руководство гостиницы извинилось за поведение сотрудницы. Военнослужащему пообещали вернуть стоимость оплаченного заранее проживания.

Ранее стало известно, что в Костроме 42-летняя женщина предлагала участникам специальной военной операции юридическую помощь и получала от них предоплату, но не предоставляла реальных услуг. От действий мошенницы пострадали пять участников СВО, сумма ущерба превысила 1,7 млн рублей.

До этого депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что вдова участника СВО из Асбеста Свердловской области не могла добиться выдачи ордена Мужества за супруга почти два года. По словам парламентария, женщина все это время обивала пороги госучреждений, чтобы получить награду мужа. Орден и документы россиянке выдали после вмешательства военной прокуратуры.

участники СВО
Липецк
гостиницы
документы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Китай разорвал отношения с президентом Чехии из одной встречи в Индии
Юрист объяснил, как легально утилизировать мусор на даче
Россиян предупредили о резком изменении климата в ближайшие десять
В «Ростелекоме» ответили на слухи о блокировке звонков в мессенджерах
Военэксперт ответил, почему ВСУ нервничают из-за Покровского направления
Названо секретное оружие, которое ВС РФ применили на Покровском направлении
Диетолог рассказала, кому нельзя употреблять клетчатку
Рогозин предостерег от лишнего оптимизма после прорыва у Доброполья
В Сети появились кадры прогулки семьи енотовидных собак
Тайные визиты в РФ, болезнь мозга, терроризм: куда пропала Лайма Вайкуле
Российская гостиница отказалась заселять бойца СВО
Стало известно, ждать ли Зеленского на Аляске в дни встречи Путина и Трампа
Швейцария ударила по России новыми санкциями
Российских подростков задержали за теракт на железной дороге
В России введут новую выплату для всех? Что такое базовый доход, детали
Политолог предсказал судьбу Зеленского после переговоров Путина и Трампа
В Госдуме ответили, в каком случае базовый доход будет полезным для россиян
Экономист оценил запрет мигрантам работать курьерами в Петербурге
Драка за наследство Краско: жены, дети, внуки поборются за деньги и дачу
Девочке с Украины помогли воссоединиться с мамой в России
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.