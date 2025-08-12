Российская гостиница отказалась заселять бойца СВО

Гостиница в Липецке отказалась заселять участника специальной военной операции с женой по удостоверению офицера, сообщает портал «Новости Липецка». Против заселения был администратор отеля, не пожелавший принимать вместо паспорта документ военнослужащего, несмотря на действующее законодательство.

Руководство гостиницы извинилось за поведение сотрудницы. Военнослужащему пообещали вернуть стоимость оплаченного заранее проживания.

Ранее стало известно, что в Костроме 42-летняя женщина предлагала участникам специальной военной операции юридическую помощь и получала от них предоплату, но не предоставляла реальных услуг. От действий мошенницы пострадали пять участников СВО, сумма ущерба превысила 1,7 млн рублей.

До этого депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что вдова участника СВО из Асбеста Свердловской области не могла добиться выдачи ордена Мужества за супруга почти два года. По словам парламентария, женщина все это время обивала пороги госучреждений, чтобы получить награду мужа. Орден и документы россиянке выдали после вмешательства военной прокуратуры.