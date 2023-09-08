Российская чиновница разозлила пользователей своими постами в соцсетях Главу Роспотребнадзора Башкирии могут уволить за обзоры полетов в бизнес-классе

Фото: 02.rospotrebnadzor

Анна Казак

Главу башкирского управления Роспотребнадзора Анну Казак пользователи соцсетей обвинили в нескромности из-за публикаций в соцсетях, сообщает Telegram-канал Mash. Женщина может лишиться занимаемой должности.

Поводом к этому стало разошедшееся в интернете видео, на котором чиновница демонстрирует условия авиаперелета бизнес-классом. Женщина выложила Сеть ролик, в котором отметила преимущества кресла и подушек, показала меню, а также обратила внимание на салфетки, которые предоставляют пассажирам перед приемом пищи.

Чиновница из Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа опубликовала в своих социальных сетях откровенное видео с рабочего места. В подписи к нему девушка сообщила, что так она «считает ремонт дорог» и готовит документацию. Жители региона посчитали видео чиновницы насмешкой и потребовали ее увольнения.

Ранее глава ОМВД «Алексенский» в Тульской области лишился работы после того, как дал сыну пострелять из служебного автомата. По информации Telegram-канала Baza, мужчина решил, что это будет отличным подарком на 13-й день рождения наследника.

Для списания патронов он подписал фиктивные приказы о проведении стрельбы. В отношении госслужащего проводится проверка по факту злоупотребления полномочиями