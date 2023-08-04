Чиновница из ХМАО попала в скандал из-за откровенного видео из офиса

Чиновница из Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа опубликовала в своих социальных сетях откровенное видео с рабочего места. В подписи к нему девушка сообщила, что так она «считает ремонты дорог» и готовит документацию. Жители региона посчитали видео чиновницы насмешкой и потребовали ее увольнения.

Это я в своем розовом кабинете в качестве начальника отдела готовлю документацию и считаю ремонт ваших дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов, попивая лучший раф, приготовленный у меня дома, — говорится в подписи к ролику.

Заместитель мэра уже провел беседу с девушкой и ее начальником. Чиновнице объяснили, что подобное поведение недопустимо. Соответствующее дело будет передано комиссии, где решится вопрос об увольнении госслужащей, уточнил Telegram-канал «Подъем».

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что в ближайшее время новых законодательных ограничений для чиновников вводить не планируется. Таким образом он прокомментировал инициативу президента Владимира Путина пересадить госслужащих на отечественные автомобили.

По словам Толстова, для чиновников уже введено достаточно запретов. Для избирателей же главное, насколько результативно госслужащие выполняют свою работу, добавил он.