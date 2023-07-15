Полковник из Тульской области дал сыну пострелять и остался без работы Baza: тульского полицейского уволили после того, как он дал пострелять сыну из служебного оружия

Фото: vk.com/umvd71

Глава ОМВД «Алексинский» Роман Третьяков

Полковника полиции в Тульской области уволили после того, как он дал сыну пострелять из служебного автомата на полигоне, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, также в отношении бывшего полицейского проводится проверка по факту злоупотребления полномочиями.

По данным Baza, у 13-летнего сына главы ОМВД «Алексинский» Тульской области был день рождения. Полковник взял отпуск и потребовал на работе выдать ему автомат и патроны якобы для проведения учебных стрельб. 7 июня он отправился с подростком на военный полигон и подарил ему возможность пострелять. Утверждается, что для списания патронов полковник полиции подписал фиктивные приказы о проведении стрельб в мае 2023 года. Когда на работе узнали о произошедшем, полковника уволили.

Ранее в отношении бывшего ректора Томского политехнического университета Дмитрия Седнева возбудили уголовное дело. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. Как полагает следствие, Седнев использовал полномочия ректора для трудоустройства другого лица, зная при этом, что трудовые обязанности им выполняться не будут. В результате с ноября 2021 по январь 2023 года была незаконно начислена зарплата и премии из средств госбюджета в размере более 5 млн рублей.