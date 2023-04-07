Экс-ректора Томского политеха заподозрили в фальшивом трудоустройстве Экс-ректора Томского политеха обвинили в растрате и злоупотреблении полномочиями

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В отношении бывшего ректора Томского политехнического университета Дмитрия Седнева возбуждено уголовное дело. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Следователями СЧ СУ УМВД России по Томской области на основании материалов регионального УЭБиПК УМВД и УФСБ России по Томской области возбуждено уголовное дело <...> по факту злоупотребления должностными полномочиями и растраты, совершенной лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, — говорится в сообщении.

Как полагает следствие, Седнев использовал полномочия ректора для трудоустройства другого лица, зная при этом, что трудовые обязанности им выполняться не будут. В результате с ноября 2021 по январь 2023 года была незаконно начислена зарплата и премии из средств госбюджета в размере более 5 млн рублей.

С обвиняемого взята подписка о невыезде.

На сайте вуза указано, что Дмитрий Седнев был назначен исполняющим обязанности ректора в июле 2021 года, с сентября 2022 года официально занимал пост ректора и уволился 3 апреля 2023 года по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

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