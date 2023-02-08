Полковник Генштаба получил взятку стиральной машиной и попал под суд «Коммерсант»: полковник Генштаба Мертвищев получил взятку стиральной машиной и попал под суд

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военная прокуратура России направила в суд материалы уголовного дела полковника Генштаба ВС РФ Ивана Мертвищева, который обвиняется в получении взятки в виде стиральной машины Bosch, сообщает «Коммерсант». По версии ведомства, бытовую технику ему передал военком объединенного военного комиссариата «Раменки». Мертвищев полностью признал свою вину. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Дело на полковника Генштаба ВС России было заведено в ноябре 2022 года. Следствие установило, что он позвонил военкому из Раменок и сообщил о грядущей проверке. Мертвищев намекнул, что у военкома могут возникнуть проблемы, если тот не подарит ему стиральную машину стоимостью не менее 70 тысяч рублей. Военком согласился и предложил ему выбрать наиболее подходящий экземпляр. Также он обратился в военную контрразведку ФСБ и сообщил о вымогательстве. В момент получения Мертвищевым взятки его задержали и вместе со стиральной машиной увезли в отделение.

Сейчас полковник Генштаба находится под домашним арестом. Самого военкома освободили от уголовной ответственности за сотрудничество со следствием.

Ранее Басманный районный суд Москвы назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима бывшему главе управления имуществом специальных проектов Минобороны РФ Андрею Тулупову. Причиной стало получение взяток и злоупотребление полномочиями.