СМИ узнали о взятках в Минобороны во время пандемии COVID-19 «Коммерсант»: сотрудники российского Минобороны брали взятки в период пандемии COVID-19

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Басманный районный суд Москвы назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима бывшему главе управления имуществом специальных проектов Минобороны РФ Андрею Тулупову. Причиной стало получение взяток и злоупотребление полномочиями. Об этом стало известно газете «Коммерсант».

По информации издания, преступления совершались в ходе закупок для Минобороны медицинского оборудования для борьбы с COVID-19. Подсудимый признал свою вину, в связи с чем дело рассматривалось в особом порядке.

Дело о махинациях при поставках в Минобороны ПЦР-тестов и китайских портативных дыхательных машин искусственной вентиляции легких Yuwell YH-730 было возбуждено в сентябре 2020-го Главным военным следственным управлением СК России. Преступление было квалифицированно как мошенничество в особо крупных размерах.

По информации правоохранителей, «Центр поддержки бизнеса», «Объединенная экспертная компания «Ампаро» и «Салюс» закупали товар по завышенной стоимости через сингапурскую компанию Golden Way Global Solution Ltd. и вьетнамскую фирму Visterlo Traiding Company Limited.

Изначально Андрей Тулупов вместе с генеральным директором «Центра поддержки бизнеса» Денисом Шульженко и его деловым партнером Александром Петровым проходили по делу как свидетели, однако в апреле 2021 года они стали фигурантами. В частности, Тулупову инкриминировали два эпизода получения взяток в размере 13 млн рублей, а также злоупотребление должностными полномочиями.

Прокурор просил для Тулупова 8,5 года строгого режима и штраф в размере 25 млн рублей.

Шульженко и Петрова обвинили в посредничестве во взяточничестве. В результате главу «Центра поддержки бизнеса» приговорили к 4 годам колонии строгого режима, дело Петрова еще рассматривается.

Ранее сообщалось. что экс-глава Борзинского района Забайкальского края Сергей Русинов получил девять лет колонии строгого режима за взятку в размере 280 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил, что обвиняемый обязан выплатить штраф в пятикратном размере суммы взятки — 1,4 млн рублей.

Кроме того, районный суд Владивостока приговорил бывшего мэра города Олега Гуменюка к 16,5 лет колонии за получение взяток. Судья Наталья Верхотурова также назначила Гуменюку штраф в размере 150 миллионов рублей. Отмечается, что общая сумма полученных бывшим градоначальником взяток составила 38 миллионов рублей.