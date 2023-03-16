Глава Минсельхоза Карелии арестован по делу об особо крупной взятке Суд арестовал до 14 мая главу Минсельхоза Карелии Лабинова по делу о получении взятки

Фото: Следственный комитет России

Владимир Лабинов

Петрозаводский городской суд арестовал министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимира Лабинова, задержанного по делу о получении взятки в размере 10 млн рублей, сообщает ТАСС. Чиновника взяли под стражу до 14 мая.

Избрать Лабинову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 14 мая 2023 года включительно, — сказала судья Елена Семичева.

О задержании министра стало известно накануне, областное управление СК возбудило дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Лабинову грозит наказание в виде штрафа в размере от 3 млн до 5 млн рублей или лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.

Военная прокуратура России ранее направила в суд материалы уголовного дела полковника Генштаба ВС РФ Ивана Мертвищева, который обвиняется в получении взятки в виде стиральной машины Bosch. По версии ведомства, бытовую технику ему передал военком объединенного военного комиссариата «Раменки». Мертвищев полностью признал свою вину. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

До этого Басманный районный суд Москвы назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима бывшему главе управления имуществом специальных проектов Минобороны РФ Андрею Тулупову. Причиной стало получение взяток и злоупотребление полномочиями.