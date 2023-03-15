Региональный министр задержан по подозрению во взяточничестве Глава Минсельхоза Карелии Лабинов задержан по подозрению во взятке в 10 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр сельского и рыбного хозяйства Карелии задержан в среду по подозрению в получении взятки, сообщает пресс-служба СКР в своем Telegram-канале. По данным ведомства, с 2021 по 2022 год через посредника мужчина получил взятку в размере 10 млн рублей.

Взятка предназначалась за совершение незаконных действий в интересах предпринимателя, связанных с получением субсидий (грантов) на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства и поддержке фермеров, — говорится в сообщении.

Ранее суд приговорил экс-мэра Кирова Владимира Быкова к девяти годам колонии строгого режима за получение взятки и мошенничество в особо крупном размере. Суд также взыскал с Быкова и его подельника материальный ущерб на более чем 165 млн рублей.

Дело в отношении Быкова завели в 2019 году. В марте 2022-го Быкова признали виновным в получении взятки и приговорили к восьми годам колонии строгого режима, также назначив 15,6 млн рублей штрафа. Суд установил, что с 2014 по 2016 год чиновник получил от посредника 7,8 млн рублей при организации поставок низкокачественного топлива в АО «АТП». Однако по статье о мошенничестве Быкова оправдали. Приговор обжаловали и прокуратура, и защита. Дело отправили на пересмотр, а Быкова выпустили из-под стражи.