Ройзман попал в ДТП в Екатеринбурге

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) попал в автомобильную аварию на Кольцовском тракте в Екатеринбурге, пишет URA.RU со ссылкой на неназванный источник. Авария произошла вечером 27 мая.

Ройзман попал в аварию на Кольцовском тракте в Екатеринбурге. Авария произошла вечером 27 мая, — заявил источник.

Отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу сообщило, что в аварии не было пострадавших и водители начали самостоятельно оформлять аварию. В ведомстве добавили, что пока не могут подтвердить или опровергнуть информацию о том, был ли Ройзман на месте происшествия.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал 19 мая Ройзмана на 260 тысяч рублей по уголовному делу о дискредитации ВС РФ. Ройзман в свою очередь заявил, что не готов подавать апелляцию.

В августе 2022 года силовики задержали Ройзмана по делу о дискредитации армии РФ. Его ведут следователи из Москвы. Несмотря на позицию обвинения, суд избрал Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий. Среди прочего ему нельзя посещать публичные мероприятия и пользоваться интернетом.

16 марта Ройзмана арестовали на 14 суток по делу о пропаганде экстремистской символики. Политика обвинили в том, что он опубликовал запрещенный символ на своей странице во «ВКонтакте».