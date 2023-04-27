Рогов: ВСУ ускорили переброску войск на Запорожское направление под Орехов

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ускорили переброску личного состава и техники на Запорожское направление в район города Орехов. Он добавил, что с наступлением темноты противник ускорил переброску войск.

Противник несколько часов подряд ведет переброску личного состава и техники по мосту Преображенского через остров Хортица, далее — в сторону фронта (район города Орехов). С наступлением темноты движение интенсифицировано, — написал Рогов.

Он добавил, что украинские военные перебрасывают технику, тенты, лафеты орудий и транспорт с боеприпасами. По его словам, в этом направлении в сутки за ночное время проходило «не более двух-трех единиц тяжелой гусеничной техники».

Тем временем исполняющий обязанности командира полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) майор Богдан Кротевич предположил, что украинская армия может попытаться захватить небольшие российские города. Он объяснил, что такой ход является рычагом для возвращения территорий, находящихся под контролем ВС РФ.