«Азов» допустил захват российских городов

Фото: t.me/azov_media

Украинская армия может попытаться захватить небольшие российские города, заявил исполняющий обязанности командира полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) майор Богдан Кротевич. В интервью The Washington Post он объяснил, что такой ход является рычагом для возвращения территорий, находящихся под контролем ВС РФ.

ВСУ готовы их отбивать, а «Азов» вошел в число шести «наступательных бригад», заверил Кротевич. Подразделение, по данным журналистов, планирует получить 6500 новобранцев. Сам азовец побывал в российском плену и вернулся в рамках обмена пленными. Через две недели он уже снова был в военной части.

Кротович также ответил журналистам на обвинения в ультраправых настроениях его полка. По словам военного, у «Азова» нет политических амбиций и он расследует любые случаи экстремизма.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал превратить Черное море в «море НАТО». Глава украинского МИД при этом заявил, что Киев выступает за демилитаризацию Черного моря, чтобы оно использовалось только для торговли и туризма. Кроме того, министр заявил, что Киев намерен вернуть под свой контроль регионы, вошедшие в состав России.