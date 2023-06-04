Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе

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Сотрудник Следственного комитета России проводит следственные действия у жилого многоквартирного дома в Мелитополе

Руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил о взрыве в Мелитополе в Запорожской области. Подробностей он не привел и пообещал сообщить о деталях произошедшего позже.

В Мелитополе громко! Только что в городе прозвучал взрыв. Подробности позже, — написал он.

Согласно информации Telegram-канала «Главное в Мелитополе», взрыв прогремел в южной части города, подробностей не приводится.

Позднее Рогов сообщил, что звук взрыва, который был слышен на юге Мелитополя, вызван уничтожением ранее обнаруженных в схронах взрывчатых веществ. Он добавил, что на текущий момент в городе спокойно.

В ночь на 4 июня Рогов написал, что три человека получили ранения в ходе обстрела Мелитополя со стороны Вооруженных сил Украины. Он добавил, что осколками сбитых ракет были повреждены жилые строения дачного кооператива поселка городского типа Мирный Мелитопольского района.

3 июня сообщалось, что Вооруженные силы Украины выпустили по Бердянску шесть ракет. По данным Рогова, ракеты были перехвачены системами ПВО.

Ранее в Запорожской области в поселке Михайловка произошел теракт, который привел к гибели владельца местного кафе Сергея Дидоводюка. Рогов сообщил, что автомобиль предпринимателя был взорван. В тот момент в машине находились четыре человека.