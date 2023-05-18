У девочки на лбу «вырос» рог единорога Врачи в Подмосковье вытащили изо лба девочки рог от игрушки-единорога

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В Подмосковье врачи достали изо лба семилетней девочки рог от игрушки-единорога, сообщает Telegram-канал Baza. Родители ребенка обратились к медикам после того, как на лбу у ребенка появилось небольшое уплотнение. Врачи провели ультразвуковую диагностику, по результатам которой выявили инородный предмет.

Оказалось, что два года назад ребенок упал на игрушку и поранил лоб. Родители тогда обработали и намазали рану гелем, не заметив, что часть игрушки осталась в голове. В Видновской больнице этот рог наконец достали.

Ранее член комиссии по материнству и детству Общественной палаты РФ Алла Судина призвала защитить российский рынок от дешевых китайских игрушек, которые могут оказать негативное влияние на детскую психику. Эксперт отметила, что такие игрушки, как Хагги Вагги, могут «проникать в бессознательное», формируя у ребенка страх и тревожность. Судина выразила мнение, что государство должно контролировать рынок, чтобы оградить детей от потенциального вреда. Она отметила, что многие родители покупают китайскую продукцию сомнительного качества, поскольку она намного дешевле, чем товары отечественного производства.

Врач-психиатр Наталия Васенина отмечала, что «страшные» игрушки могут спровоцировать у детей «отрыв от реальности». По ее словам, это может вызвать у малышей разные фобии, например, страх темноты.