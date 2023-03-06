Психолог призвала защитить рынок игрушек от китайских Лунтиков Психолог Судина предупредила о негативном влиянии китайских игрушек на детскую психику

Дешевые китайские игрушки могут оказать негативное влияние на детскую психику, предупредила эксперт комиссии по материнству и детству ОП РФ Алла Судина. В беседе с «Радио 1» она отметила, что нужно контролировать российский рынок и защищать его от китайских Лунтиков и Хагги Вагги.

Было время, когда контролировали рынок, особенно детских игрушек, это было важно. Сейчас его никто не контролирует, все зарабатывают на том, что вышла компьютерная игра или фильм, и Китай заполняет это пространство, потому что у них дешевое производство. Я думаю, что контроль от государства должен быть, — заявила Судина.

По словам психолога, взрослая психика более устойчива, поэтому те игрушки, которые кажутся родителям нормальными, могут оказаться вредны для внутреннего состояния ребенка. Судина отметила, что персонажи могут негативно повлиять на бессознательное, формируя страх и тревожность. Она пояснила, что многие родители покупают китайские аналоги из-за того, что их стоимость оказывается намного ниже, чем от отечественных производителей.

У меня была девочка десяти лет, которой купили Хагги Вагги, у которой зубы торчат, как у акулы. Ребенок берет игрушку в кроватку, играет с ней, но к вечеру он перевозбуждается и не может потом уснуть. <...> Эти персонажи проникают в бессознательное, из-за чего потом появляются страхи и тревоги, — поделилась специалист.

Ранее стало известно, что игрушки Хагги Вагги снимают с продажи в России. Такое решение было принято после того, как у 89% исследованных игрушек выявили превышение содержания фенола.