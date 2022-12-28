Игрушки «Хагги Вагги» снимают с продажи в России Игрушки «Хагги Вагги» снимают с продажи в России из-за содержания опасных веществ

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Игрушки «Хагги Вагги»

Игрушки «Хагги Вагги» снимают с продажи в России после того, как в них были обнаружены опасные химические вещества, передают «Известия». По данным Роскачества, 89% исследованных игрушек имели превышения по содержанию фенола. Кроме того, большинство игрушек, как оказалось, реализуются на российском рынке бесконтрольно и не обладают сертификатами соответствия. Отмечается, ведущие онлайн-ритейлеры уже исключили «Хагги Вагги» из своего ассортимента.

Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет», «СберМегаМаркет» и ряд других маркетплейсов уже удалили карточки товаров с игрушками «Хагги Вагги». Интернет-магазин «Детский мир» запросил у производителей результаты повторных испытаний их товаров Роскачеством. Без такого подтверждения новые поставки будут блокироваться.

Педиатр Юлия Бережанская ранее сообщила, что игрушки «Хагги Вагги» могут спровоцировать аллергическую реакцию у ребенка с повышенной восприимчивостью к химикатам или с аллергией. Она объяснила, что такую реакцию может вызывать фенол, превышенное содержание которого ранее в этих игрушках обнаружили специалисты Роскачества. В случае если после контакта с игрушкой наблюдаются такие симптомы, как покраснения, шершавость или сухость кожи, зуд, заложенность в горле, слезотечение или першение в горле, ее следует убрать и проследить за дальнейшим состоянием ребенка.