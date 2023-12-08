РИА Новости: самолет «России» аварийно сел в Минеральных Водах РИА Новости: самолет Минеральные Воды — Петербург совершил аварийную посадку

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Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Минеральные Воды — Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник. Ранее сообщалось, что борт подал сигнал о ЧС над морем.

Самолёт Минеральные Воды — Санкт-Петербург совершил аварийную посадку в 19:13 мск на территории аэропорта вылета, — сообщил источник агентства.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что Airbus А319-111 совершил аварийную посадку из-за разгерметизации кабины пилотов. Судно развернулось в сторону аэропорта спустя несколько минут после вылета. По данным канала, на борту находятся 111 человек.

СМИ писали, что самолет подал сигнал о ЧС на борту вскоре после вылета. После этого борт развернулся над морем.

Ранее «Фонтанка» сообщила, что в Перми экстренно приземлился самолет, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Очевидец сообщил газете, что причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров, который впоследствии скончался. По информации издания, помощь понадобилась человеку с онкологическим заболеванием. По данным телеканала «78», он умер от проблем с сердцем.

Восточное межрегиональное управление СК на транспорте 8 декабря сообщило, что причиной возвращения в аэропорт самолета S7, выполнявшего рейс из Новосибирска в Москву, стал помпаж двигателя. Проводится доследственная проверка.