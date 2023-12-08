Самолет экстренно сел в Перми из-за плохого самочувствия пассажира

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет, летевший из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, экстренно приземлился в Перми, сообщает «Фонтанка». Как рассказал изданию очевидец, борт экстренно посадили, чтобы оказать помощь пассажиру с онкологией.

Отмечается, что по прибытии лайнера в аэропорту Большое Савино ожидали две кареты скорой и реанимационный автомобиль. Однако спасти пассажира не удалось, медикам оставалось только констатировать смерть. По данным канала «78», он умер от проблем с сердцем.

Ранее сообщалось о другом инциденте на рейсе в Северную столицу: самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Минеральные Воды — Санкт-Петербург, подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту. Отмечалось, что воздушное судно развернулось над морем.

До этого стало известно, что пассажиры рейса Санкт-Петербург — Новокузнецк авиакомпании Nordwind застряли в Новосибирске в ожидании резервного борта. Изначально самолет совершил посадку в аэропорту Толмачево из-за снегопада. Планировалось, что люди вылетят в Кузбасс, но, прождав несколько часов на борту, они так и не отправились в Новокузнецк. Пилоты сообщили им о технической неисправности, уже двое суток люди не могут вылететь.

Утром 8 декабря самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Новосибирска в Москву, вскоре после вылета экстренно вернулся в аэропорт, писали СМИ. На борту находилось 176 пассажиров. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.