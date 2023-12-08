Пассажиры рейса Петербург – Новокузнецк застряли в Новосибирске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пассажиры рейса Санкт-Петербург — Новокузнецк, еще 6 декабря совершившего экстренную посадку в Новосибирске, до сих пор ожидают резервного борта, сообщил Telegram-канал Mash Siberia. По его данным, самолет Nordwind не может вылететь из-за технической неисправности.

Люди в новосибирском аэропорту ожидали прибытия другого самолета 8 декабря в 15:00 (11:00 мск), но впоследствии рейс перенесли на 20:00 (16:00 мск). По словам одной из пассажирок, никто не искал других путей до Новокузнецка, поскольку авиакомпания уверяла, что они скоро улетят.

Пассажиры остаются в отеле, но собираются ехать разбираться в аэропорт. Они остаются в Новосибирске с 6 декабря, когда из-за снегопада борт пришлось посадить в аэропорту Толмачево. Планировалось, что они вылетят в Новокузнецк ночью 8 декабря, люди просидели на борту несколько часов, после чего он начал набирать скорость и затем затормозил. Пилоты объявили, что взлет прерван по техническим причинам. Пассажирам сказали, что им придется ждать рейс еще половину суток.

Ранее СМИ сообщали, что самолет авиакомпании S7, следовавший рейсом из Новосибирска в Москву, вскоре после вылета экстренно сел в аэропорту Толмачево из-за возгорания двигателя. На борту находились 176 пассажиров, никто не пострадал, решается вопрос с заменой борта.