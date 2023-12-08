Самолет Новосибирск — Москва экстренно приземлился сразу после взлета Mash Siberia: лайнер S7 экстренно сел в Новосибирске из-за возгорания двигателя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет авиакомпании S7, следовавший рейсом из Новосибирска в Москву, экстренно сел в Толмачево вскоре после вылета, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. По имеющимся данным, у лайнера произошло возгорание двигателя.

Сообщается, что самолет поднялся в воздух в 06:21 по местному времени и почти сразу после взлета у него произошел помпаж обоих двигателей. Предполагается, что у воздушного судна возникли проблемы с давлением. В результате экипаж принял решение посадить самолет.

В 07:04 лайнер сел в аэропорту Толмачево. На борту самолета находились 176 пассажиров. Никто не пострадал, все находившиеся внутри сумели выйти самостоятельно. Решается вопрос с заменой борта.

Ранее самолет, летевший рейсом Москва — Бишкек, осуществил аварийную посадку в аэропорту Самары. Причиной ЧП могла стать неисправность одного из двигателей воздушного судна. На борту лайнера находились 190 человек, включая шестерых членов экипажа. По имеющимся данным, в результате аварийной посадки самолета никто не пострадал.

Также самолет Boeing-737, вылетевший из Сочи, ранее совершил аварийную посадку в Челябинске из-за технической неисправности. На борту воздушного судна находилось 189 человек. По предварительным данным, у лайнера случилась неисправность с выпуском закрылок.