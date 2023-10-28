Названа причина экстренной посадки пассажирского самолета в Самаре РЕН ТВ: самолет Москва — Бишкек с неисправным двигателем приземлился в Самаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет, летевший рейсом Москва — Бишкек, осуществил аварийную посадку в аэропорту Самары. По данным источника РЕН ТВ, причиной ЧП могла стать неисправность одного из двигателей воздушного судна.

По данным РЕН, на борту лайнера находились 190 человек, включая шестерых членов экипажа. По предварительной информации, в результате аварийной посадки самолета никто не пострадал.

Газета «Известия» сообщала со ссылкой на источник, что борт приземлился в самарском аэропорту в 13:02. Вероятной причиной экстренной посадки собеседник также назвал поломку двигателя. Самолет Airbus A320-231, выполнявший рейс YK884, перед этим при пролете над Самарой подавал сигнал бедствия.

24 октября самолет Boeing 737, выполнявший рейс компании Smartavia из Санкт-Петербурга, выкатился за пределы ВПП в аэропорту Перми. СМИ писали, что причиной могла стать ошибка экипажа, предположительно, пилоты не рассчитали тормозной путь, поскольку не учли данные о сложных погодных условиях и снеге.

После инцидента с Boeing 737 аэропорт Перми временно прекратил обслуживание рейсов в оба направления. На борту самолета находились 192 человека, включая шестерых членов экипажа. Никто не пострадал.