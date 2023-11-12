Самолет из Сочи с 189 пассажирами совершил аварийную посадку в Челябинске

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Самолет Boeing-737, вылетевший из Сочи, совершил аварийную посадку в Челябинске из-за технической неисправности, сообщили ТАСС в оперативных службах. Отмечается, что на борту воздушного судна находилось 189 человек.

В 16:43 мск в аэропорту им. И. В. Курчатова в Челябинске благополучно сел пассажирский самолет Boeing-737 из Сочи после сообщения о возможной аварийной посадке. Предварительно, у него неисправность с выпуском закрылок, — сказал собеседник агентства.

28 октября самолет, летевший рейсом Москва — Бишкек, осуществил аварийную посадку в аэропорту Самары. Причиной ЧП могла стать неисправность одного из двигателей воздушного судна. На борту лайнера находились 190 человек, включая шестерых членов экипажа. По предварительной информации, в результате аварийной посадки самолета никто не пострадал.

До этого сообщалось, что борт приземлился в самарском аэропорту в 13:02. Вероятной причиной экстренной посадки собеседник также назвал поломку двигателя. Самолет Airbus A320-231, выполнявший рейс YK884, перед этим при пролете над Самарой подавал сигнал бедствия.

24 октября самолет Boeing 737, выполнявший рейс компании Smartavia из Санкт-Петербурга, выкатился за пределы ВПП в аэропорту Перми. СМИ писали, что причиной могла стать ошибка экипажа. Предположительно, пилоты не рассчитали тормозной путь, поскольку не учли данные о сложных погодных условиях и снеге.