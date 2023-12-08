СК России выявил причину экстренной посадки самолета в Новосибирске Причиной экстренной посадки самолета S7 в Новосибирске стал помпаж двигателя

Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Самолет S7 Airlines вынужденно вернулся в воздушную гавань Новосибирска из-за помпажа двигателя, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России. По данным ведомства, посадка прошла благополучно.

По предварительным данным, 8 декабря 2023 года из-за помпажа двигателя самолет Boeing 737-800, следовавший рейсом Новосибирск — Москва, совершил посадку в аэропорту Толмачево города Новосибирска. Посадка произведена благополучно, — указали в СК.

Сейчас ведомство проводит доследственную проверку по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи уже осмотрели место происшествия, продолжается комплекс проверочных мероприятий.

Помпаж двигателя означает особый режим работы детали, во время которой нарушается газодинамическая устойчивость. Как правило, на помпаж указывают громкие хлопки, падение тяги, вибрация и извержение огня из двигателя. При подобной неисправности двигатель может разрушиться прямо в полете.

Ранее Telegram-канал Mash Siberia опубликовал кадры из иллюминатора рейса S7 Новосибирск – Москва. По данным канала, пассажиры при разгоне услышали взрывы, а затем увидели пламя на турбинах. При посадке у лайнера загорелись тормоза. Всего на борту находились 176 пассажиров, никто не пострадал.