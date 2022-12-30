Режим ограничения полетов в Краснодар и Анапу продлен до 8 января

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Режим временного ограничения полетов продлен в аэропортах Краснодара и Анапы до 03:45 мск 8 января 2023 года, сообщается в официальном Telegram-канале международных аэропортов Сочи, Краснодар и Анапа. Аэропорт Сочи продолжает работать в штатном режиме, жителям и гостям Краснодара и Анапы предлагается пользоваться аэропортами Сочи, Ставрополя и Минвод.

Режим временного ограничения полетов аэропортов Краснодар и Анапа продлен до 03:45 8 января 2023 года, - говорится в сообщении.

Пассажирские рейсы в аэропорты на юге и в центре страны приостановлены с конца февраля. Ограничения ввели после начала спецоперации. Представители Ростуризма рекомендовали по возможности отложить поездки в регионы РФ, в которых временно были закрыты аэропорты. Путешественникам предлагали по соглашению с туроператором либо перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление отдыха. В прошлый раз режим ограничения полетов продлевался до 2 января.

Ранее стало известно, что правительство выделило свыше полутора миллиардов рублей на поддержку аэропортов юга и центра России, закрытых с 24 февраля. В кабмине отметили, что данная мера позволит сохранить инфраструктуру воздушных гаваней и квалифицированный персонал.