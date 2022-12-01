Ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 9 декабря Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов России до 9 декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов до 9 декабря 2022 года, сообщается на сайте ведомства. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, — сказано в сообщении.

Ранее директор по авиационной коммерции группы «Аэродинамика», которая управляет аэропортом Сочи, Александр Никонов заявил, что у курортного аэропорта к 2026 году может появиться новый пассажирский терминал. По его словам, разработка его мастер-плана будет закончена в 2023 году.

Никонов уточнил, что общие инвестиции в инфраструктурные проекты аэропорта должны составить более 20 млрд рублей. Из них 15 млрд рублей вложат в терминал и привокзальную площадь. Последний раз аэропорт курортного города модернизировали перед зимней Олимпиадой 2014 года. Тогда было использовано около 14 млрд рублей инвестиций.