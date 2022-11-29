Аэропорт Сочи к 2026 году намерен открыть новый пассажирский терминал

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Директор по авиационной коммерции группы «Аэродинамика», которая управляет аэропортом Сочи, Александр Никонов заявил, что у курортного аэропорта к 2026 году может появиться новый пассажирский терминал. По его словам, разработка его мастер-плана будет закончена в 2023 году, сообщает «Интерфакс».

В 2023 завершаем разработку мастер-плана, далее приступим к проектированию новой аэропортовой инфраструктуры, включая новый аэровокзальный комплекс. Таким образом, амбициозные планы нацелены на ввод в эксплуатацию новых объектов к 2026 году, — подчеркнул Никонов.

Он уточнил, что общие инвестиции в инфраструктурные проекты аэропорта должны составить более 20 млрд рублей. Из них 15 млрд рублей вложат в терминал и привокзальную площадь.

Последний раз аэропорт курортного города модернизировали перед зимней Олимпиадой 2014 года. Тогда было использовано около 14 млрд рублей инвестиций.

Ранее Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов до 3 декабря 2022 года. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, можно использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.