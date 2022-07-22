РЕН ТВ: спасатели извлекли тела всех погибших в аварии у водопада Тобот

Фото: Russian Emergencies Ministry/Global Look Press

Местные жители и спасатели достали из автомобиля тела всех погибших в аварии у водопада Тобот в Цолотлинском каньоне в Дагестане, сообщает РЕН ТВ.

Телеканал также опубликовал список погибших в автокатастрофе. Это супруги Габитовы 36 и 35 лет и их дети 2013 года рождения.

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования родственникам погибших в трагическом инциденте. В своем Telegram-канале чиновник написал, что им будет оказана необходимая помощь.

Выражаю самые искренние соболезнования родным погибших и разделяю боль этой невосполнимой утраты. Вся необходимая помощь вам, конечно, будет оказана, — заявил Меликов.

Ранее сообщалось, что группа активистов приступила к извлечению тел из автомобиля на поверхность, однако работам помешало сильное течение реки Тобот.

Автомобиль, в котором ехали туристы из Оренбурга, упал в Цолотлинский каньон Дагестана накануне днем. По предварительным данным, водитель не заметил обрыв, который располагался прямо возле смотровой площадки, из-за сильного тумана. В итоге машина пролетела почти сотню метров и ударилась о землю. Все находящиеся в авто погибли.