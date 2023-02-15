Ребенок получил ожог головы в школе Санкт-Петербурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московском районе Санкт-Петербурга 14 февраля в одной из школ ребенок получил ожоги головы. По предварительным данным, 12-летний мальчик попал под струю горячей воды в школьном туалете, сообщают «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как передает издание, ребенок был госпитализирован в детскую городскую больницу № 1. Пострадавший получил ожог первой степени, пострадало около 1% кожи головы. Состояние мальчика врачи оценивают как удовлетворительное.

Пострадавший остается под наблюдением врачей. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту случившегося, устанавливаются все детали травмирования ребенка.

В Чите 11-летний ребенок ранее сломал позвоночник во время перемены в школе. По предварительным данным, пострадавший получил травму грудного отдела позвоночника, когда играл с одноклассниками. Мальчика госпитализировали из учебного учреждения в краевую детскую клиническую больницу.

До этого в Санкт-Петербурге девятиклассницу госпитализировали из булочной в реанимацию. По данным портала, в организме девочки нашли отравляющее вещество, сейчас она находится в тяжелом состоянии в больнице.