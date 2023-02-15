Школьница ушла за хлебом и попала в реанимацию В Петербурге школьница оказалась в реанимации после похода в булочную

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге девятиклассница ушла в булочную за хлебом и попала в реанимацию, сообщает «Фонтанка». По данным портала, в организме девочки нашли отравляющее вещество, сейчас она находится в тяжелом состоянии в больнице.

Инцидент произошел вечером 14 февраля в булочной на Светлановском проспекте в Санкт-Петербурге. Как рассказали очевидцы, школьница упала в обморок в помещении, после чего ей и вызвали скорую помощь. Другие подробности инцидента не приводятся.

Ранее в Санкт-Петербурге 16-летний подросток потерял сознание во время урока в колледже и был доставлен в отделение реанимации. Причиной ухудшения его самочувствия могло стать употребление запрещенных веществ. В крови подростка обнаружено галлюциногенное вещество. По факту произошедшего полиция проводит проверку. Состояние несовершеннолетнего врачи оценивают как крайне тяжелое.

До этого в Петербурге нашли мертвым 14-летнего школьника. Причиной смерти могло стать отравление неустановленным веществом. По одной из версий, оно содержалось в жидкости для электронной сигареты.