В Петербурге подросток потерял сознание на уроке и попал в реанимацию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток потерял сознание во время урока в колледже и был доставлен в отделение реанимации, сообщает «Фонтанка». Причиной ухудшения его самочувствия могло стать употребление запрещенных веществ.

Издание отмечает, что в крови подростка обнаружено галлюциногенное вещество. По факту произошедшего полиция проводит проверку. Состояние несовершеннолетнего врачи оценивают как крайне тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Петербурге нашли мертвым 14-летнего школьника. Причиной смерти могло стать отравление неустановленным веществом. По одной из версий, оно содержалось в жидкости для электронной сигареты.

В Тюмени учащийся 11 класса одной из гимназий умер на уроке физкультуры. Во время бега он внезапно остановился, присел и упал. Помощь подростку оказывали медработник гимназии и прибывшие на место две бригады скорой помощи, однако спасти его жизнь не удалось. Причиной смерти могла стать сердечно-сосудистая недостаточность.