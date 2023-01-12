В Питере найден мертвым школьник, который мог отравиться вейпом

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В Петербурге найден мертвым 14-летний школьник, который мог отравиться вейпом, передает Telegram-канал SHOT. По данным канала, молодой человек скончался вечером 11 января в квартире в Василеостровском районе. Причиной смерти могло стать отравление не установленным пока веществом. По одной из версий, это вещество содержалось в жидкости для электронной сигареты.

SHOT отмечает, что школьник жил с отцом, бабушкой и дедушкой, на учете ни семья, ни подросток не состояли.

28 декабря в подъезде многоэтажного дома на улице Ферина в Уфе нашли тело девятиклассницы, у которой при себе обнаружены вейп и курительная жидкость. По информации РЕН ТВ, изо рта 15-летней школьницы шла пена, спровоцированная, вероятно, отеком легких. СМИ сообщает, что тело девятиклассницы обнаружил сосед — девочка лежала у двери своей квартиры, где проживала с родителями и сестрой.

Ранее врач Андрей Осипов рассказал, что на данный момент нет точных данных, насколько электронные сигареты вреднее для организма человека, чем обычная табачная продукция. По его словам, вейпы могут содержать вызывающие привыкание добавки.