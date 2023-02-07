В Чите школьник на перемене сломал позвоночник

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В Чите 11-летний ребенок сломал позвоночник во время перемены в школе. По предварительным данным, пострадавший получил травму грудного отдела позвоночника, когда играл с одноклассниками, сообщает «МК в Чите» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Забайкальскому краю.

По предварительным данным, ребенок получил травму во время игры в школе, — подтвердили в ведомстве.

Инцидент произошел 2 февраля в школе № 49. Мальчика госпитализировали из учебного учреждения в краевую детскую клиническую больницу, сообщили в пресс-службе Минздрава Забайкалья. Состояние школьника оценивается как удовлетворительное.

Ранее в Ачинске Красноярского края 12-летний подросток попал в больницу после того, как его избили одноклассники. Как установили полицейские, мальчику в ходе конфликтной ситуации нанесли удары и причинили физическую боль трое школьников.

В Туве ранее 10-летний школьник заявил, что его изнасиловали три подростка из спортивной секции, где он занимался национальной борьбой. Мальчик рассказал матери о произошедшем только после того, как женщина заметила его странное поведение после тренировок и проблемы со здоровьем. Женщина сразу обратилась в полицию.