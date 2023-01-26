В Туве 10-летний школьник заявил, что его изнасиловали три подростка из спортивной секции, где он занимался национальной борьбой, сообщает республиканский СУСК. Отмечается, что мальчик рассказал матери об инциденте только после того, как женщина заметила, что сын стал странно себя вести, возвращаясь с тренировок. Женщина сразу обратилась в полицию.