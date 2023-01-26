Подростки несколько месяцев насиловали семиклассницу в Ростовской области В Ростовской области пять подростков и выпускник школы несколько месяцев насиловали семиклассницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростовской области пяти подросткам, учащимся в школе, и одному выпускнику вынесли приговор по делу об изнасиловании 14-летней девочки. На протяжении пяти месяцев школьники вместе со старшим другом насиловали семиклассницу, угрожая распространить интимное видео, которое записали во время первого изнасилования, пишет «КП — Ростов-на-Дону».

Младшего из участников, которому на момент приговора было 16 лет, осудили на четыре года лишения свободы в воспитательной колонии. Остальным школьникам — по четыре, пять, пять с половиной и семь лет лишения свободы в колонии общего режима. Старшего фигуранта, которому было уже 20 лет, приговорили к 11 годам в колонии строгого режима, — сообщает издание.

О произошедшем стало известно три года назад, когда девочка решилась обратиться к школьному психологу. Специалист сразу же вызвала полицию, после чего было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия установили более десяти эпизодов сексуального насилия над семиклассницей. При работе с психологом специалист установил, что девочка не склонна к фантазиям и говорит правду.

За все три года, пока велось следствие, насильники продолжали утверждать, что все происходило по добровольному согласию самой девочки, а их родители жаловались, что детям портят жизнь. В зале заседаний один из осужденных начал оскорблять мать пострадавшей, после чего его осудили еще по одному приговору.

Маме вместе с дочерью пришлось покинуть родной город после произошедшего. Несмотря на то что многие осудили насильников, нашлись и те, кто начал травить пострадавшую. Школьнице требовалась постоянная помощь психолога, а ее состояние тревожило специалистов.

Ранее стало известно, что многодетный отец из Омска на протяжении нескольких лет насиловал трех малолетних детей — пятилетнюю дочь и двух ее младших братьев. В правоохранительные органы в 2022 году обратилась старшая 19-летняя дочь, после того как узнала о зверствах своего отца.